Трогательные кадры: крохотная дочь Эмина в футболке цвета сладкой ваты научила дедушку танцевать

Полугодовалая дочь артиста Эмина Агаларова в футболке цвета сладкой ваты научила дедушку зажигательному танцу. Трогательным видео с участием маленькой дочери модель Алена Гаврилова поделилась на личной странице в Instagram. О расставании родители Афины сообщили в середине мая. До сих пор доподлинно не известно, что стало причиной прощания Эмина и Алены, но даже несмотря на печальный конец, Агаларов, как заботливый отец, старается сделать для дочери все возможное, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Недавно стало известно, что Алена и Афина переехали из именного поселка отца в более скромные апартаменты на Новой Риге. В свободное время Гаврилова вместе с дочерью приезжает к родителям, чтобы те могли понянчиться с внучкой. Так, во время одного из посещений Афина наглядно продемонстрировала свой артистизм и умение танцевать: малышка зажгла под песню «Любимка» от Niletto. Чтобы движений ребенка ничего не стесняло, Гаврилова надела на девочку нежно-розовую футболку и модные цветастые легинсы. Все движения за маленькой внучкой повторял дедушка — в тот момент он будто обрел вторую молодость.

«Ну какой же сладкий ребенок», «Вы в танцах!», «Она просто чудо», «Дети — это счастье», «Самая лучшая девчонка», «У малышки слух от папы», «А как отплясывает рьяно! Умничка», — оценили артистический талант Афины в Сети.