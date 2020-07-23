«Слышь, Рэмбо, алле!»: Гарри Галкин возмутил знаменитого отца оглушительной победой в футболе

Знаменитый комик и Примадонна учатся у своих детей радоваться мелочам.

Шестилетний Гарри Галкин возмутил знаменитого отца, обыграв последнего в настольный футбол. В свободные от съемок промежутки комик максимально уделяет время любимым детям: вместе с Лизой Максим нередко гуляет в саду. Сына Гарри же пародист учит настоящим мужским вещам – паять, играть в футбол, защищать девочек.

В четверг вечером, 23 июля, Максим предложил сыну сыграть в настольный футбол, расположенный на одном из балконов замка на втором этаже. Тогда еще Галкин и подумать не мог, что выйти из этого противостояния победителем сын ему просто не позволит. За считанные минуты Гарри «наколотил» в ворота отца четыре мяча и был таков. Правда, сделал он это не без нарушений, засвидетельствовал Максим.

«Слышь, Рэмбо, алле! Так нельзя! Мне подписчики сказали, что крутить нельзя!», — попытался оправдаться за поражение Галкин.

В свою очередь, Гарри мудро парировал.

«Одни подписчики скажут, что нельзя, а другие скажут, что это круто!», — отстоял свой результат он.

Стоит отметить, что наследники Пугачевой и Галкина умны не по годам. Ребята цитируют фирменные фразочки блогеров, будучи не зарегистрированными в соцсетях, поют песни на французском, декламируют стихи, при этом не теряя детской непосредственности.