«Маленькая бизнесвумен»: дочь Кудрявцевой и Макарова примерила первый в своей жизни деловой костюм

Крошечная дочка Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова примерила первый в своей жизни деловой костюм. Большому гардеробу двухлетней Маши может позавидовать любая модница: на регулярной основе ее звездная мама демонстрирует у себя в микроблоге новые образы дочери. Так, например, у Маши и ее мамы есть абсолютно идентичные купальники разного размера. Помимо прочего, малышка с удовольствием носит платьица различных фасонов.

Теперь же шкаф крохи пополнился первым в ее жизни деловым костюмом. Цветастый пиджак Маша решила примерить на голое тело как взрослая – нечто похожее на днях демонстрировали Саша Савельева и Екатерина Климова. Довершили образ дамские бусики, которые добавили образу некой кокетливости и непосредственности.

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«Маленькая бизнесвумен», «Кто тут у нас серьезный такой?», «Костюмчик от-кутюр», «Девушка сосредоточенная и нарядная!», «Сразу видно, кто всех строить и дефилировать по офису будет», «Пиджак-отпад!», «Самая блестящая жемчужина в украшении», — растрогались комментаторы, глядя на нарядную Машу.