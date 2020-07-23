Звезда сериала «Школа» объявила о второй беременности

У актрисы Александры Ребенок уже есть 3-летний сын от Александра Верткова.

Александре Ребенок удалось скрывать беременность практически до самых родов. В ближайшее время 40-летняя актриса станет мамой во второй раз. Если бы не интервью и фотосессия для одного из изданий, то, наверняка, все осталось бы в тайне. Обложку журнала актриса опубликовала в своем Instagram.

Коллеги поздравили Ребенок с этим событием. Пожелания написали и многие фанаты актрисы.

«Александра, это прекрасная новость. Слов не подобрать, насколько это важное событие в вашей жизни», — выразил восторг один из подписчиков.

В 2017 году у Александры Ребенок и актера Алексея Верткова родился сын Иван. Несмотря на свой юный возраст, он уже успел стать актером. Первенец Ребенок сыграл эпизодическую роль в проекте Константина Богомолова «Безопасные связи». Съемки онлайн-ленты проходили в доме звездного семейства.