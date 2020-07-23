«Обновили цвет»: невестка Орбакайте похвасталась «идеальным» оттенком блонда

Никита Пресняков уже три года счастлив в браке с Аленой Красновой. Сын Кристины Орбакайте продолжает династию своей семьи. Он занимается музыкой и выступает со своей рок-группой. Избранница артиста является моделью. Однако познакомились они на даче, так как она была его соседкой по участку. Влюбленные любят встречаться с друзьями, путешествовать, а вот о детях пока не думают. Хотя Алена обожает проводить время с племянником, а Никита недавно навестил Лизу и Гарри Галкиных, которых развлекал игрой на гитаре.

Поклонники не перестают восхищаться красотой невестки Орбакайте. Многие считают, что Пресняков искал в возлюбленной черты лица своей мамы. Они обе хрупкие блондинки. Краснова следит за своей внешностью. На карантине она стала активно заниматься спортом и йогой. Как и другие девушки, супруга музыканта мечтала о походе в салон красоты. И 23 июля она похвасталась своим бьюти-преображением.

«Обновили цвет», — отметила девушка.

Алена укоротила локоны и перекрасилась в теплых оттенок блонда. Переливающиеся пряди блестели на солнце. Переход от корней смотрелся натурально.

Многие сошлись, что это «идеальный» оттенок блонда для цветотипа внешности Красновой. Сама девушка осталась довольна преображением. Придя домой она примерила бежевый брючный костюм, подчеркнув легкий загар. Фанаты одарили супругу Никиты комплиментами.