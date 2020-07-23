«Взгляд не туда падает»: Бородина обнажила грудь в купальнике «сочного» цвета

Ксения Бородина оголила грудь в ярком купальнике в Сочи. Недавно телеведущая вновь решилась на спонтанный отдых в России: после первых 10 дней в Краснодарском крае мама двоих детей поспешила туда вернуться еще на несколько суток. В перерыве между экскурсиями Бородина успела встретиться со своими друзьями, а затем отправилась на яхту, где позволила себе «поджариться» на солнышке. Уже на промежуточном этапе загорелая кожа Ксении вызвала немало зависти.

Большая же часть аудитории обратила внимание на откровенный купальник Ксении. На обнародованном фото Бородина позирует на фоне голубой глади воды в «апельсиновом» бикини, из которого открывается вид на аккуратный бюст. Таким образом, телеведущая дала хейтерам лишний повод пообсуждать ее, не забыв упомянуть и губы – предмет раздора последних недель.

«А что у вас с губами? У меня-то понятно, а у вас как там с губами, а то мы все про мои, да про мои, а про ваши никогда не говорим, вдруг что-то и у вас с губами, давайте обсудим», — поиронизировала она.

В комментариях же подметили, что о губах уже и думать забыли после увиденного. «Ксения, я прошу прощения, но взгляд совсем не туда падает», «Грудь идеальна», «Шикарные губы, шикарный бюст», «Раньше как-то более сдержанны были, а сейчас грудь нарастапашку», «Курбан ревновать не будет?», «Мужская половина вашей аудитории уже в обмороке», — подметили они.