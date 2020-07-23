За свои слова в телевизионном эфире Азиза ответит в суде

Еще прошлым летом в одной из телепередач певица Азиза рассказала о взаимоотношениях с Игорем Тальковым. В студии программы, где работал полиграф, звезда вспоминала детали прошлого. После эфира вдова музыканта Татьяна Талькова решила пойти в суд.

«Азиза Мухамедова поведала о том, как Тальков забрал ее из гостиницы и повез к криминальному авторитету. Певица поняла в чем дело, начала возмущаться, после этого ее высадили из автомашины прямо в лесу. Жена покойного Талькова в суде будет защищать его имя», — рассказала «КП» адвокат семьи музыканта Ирина Игнашенкова.

Татьяна Талькова считает, что супруга обвинили в сутенерстве. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации начнут рассматривать в Останкинском районном суде 29 июля. Также семья музыканта запросила от Азизы, ее сестры Гульнары и телеканала миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Расследование убийства Игоря Талькова было возобновлено в ноябре 2018 года. На протяжении многих лет фанаты музыканта считали Азизу одной из главных подозреваемых, но она все отрицала.