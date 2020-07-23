Бэтмен хочет жениться: Роберт Паттинсон собирается связать себя узами брака

Роберт Паттинсон собирается связать себя узами брака с моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. Как сообщает издание The Blast, о помолвке звезд представители СМИ узнали случайно: просто девушка появилась на публике с золотым кольцом на руке. Впрочем, слухи о скорой свадьбе знаменитостей ходили уже давно.

Паттисона недавно признали самым красивым мужчиной на земле, так что пара получилась просто на загляденье. Уотерхаус известна благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Дивергент, глава 2: Инсургент», «Покемон. Детектив Пикачу», «Клуб миллиардеров» и многих других. Паттинсон тем временем активно готовится к одной из самых важных ролей в своей жизни. Вскоре ему предстоит стать новым Бэтменом. Как только пандемия отступит и съемки картины продолжат.

Поначалу фанаты персонажа комиксов не одобрили выбор режиссера на роль сурового и бескомпромиссного защитника Готэма. Однако первые кадры показали, что вампир из «Сумерек» может стать отличным супергероем.