«За рождение сына»: Черкасов подарил жене браслет Cartier за 500 тысяч рублей

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов преподнес своей супруге браслет от элитной французской ювелирной компании за 500 тысяч рублей. Подарок стал своеобразной благодарностью Кристине за рождение сына. Напомним, мальчик появился в семье бывших участников в апреле. Черкасов неоднократно подмечал, что много лет мечтал о сыне, но не мог найти женщину, с которой хотел бы связать жизнь. Позже в жизни Андрея появилась Кристина, которая и сделала бывшего десантника счастливым.

На днях маленький Святослав отметил три месяца с момента появления на свет. В честь этого Черкасов решил устроить для жены особый праздник: Кристину Андрей пригласил в ресторан с открытой верандой. Ослина радовала глаз присутствующих глубоким декольте в джинсовом сарафане и такой же куртке. Стоило лишь гостям усесться, как Черкасов достал из-за пазухи заветный пакетик. Увидеть там Cartier за 500 тысяч рублей Кристина явно не ожидала.

«Признаюсь честно, пришлось долго уговаривать мужа на запись данного видео. Он настаивал, что просто хочет порадовать любимую жену за рождение сына. Теперь я хочу кричать от счастья. Любимый муж, спасибо за то, что ты всегда меня балуешь и очень внимателен к моим желаниям», — публично поблагодарила Черкасова Кристина.

В Сети же гадают, откуда у простого ведущего деньги на элитный бренд. «Вряд ли заработал», «Нехилый такой подарочек», «Откуда финансы?», «Стремный подарок. Машина же более универсальна», «Так расписали, будто небоскреб преподнес, а там всего-то браслет», — заявили комментирующие.