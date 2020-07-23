«Самой тебе не выносить»: Рынска рассказала, что решение о ребенке от суррогатной мамы принял Малашенко

В этом году вдова знаменитого медиаменеджера впервые стала мамой его наследника.

Журналистка, блогер Божена Рынска в этом году стала мамой. Спустя несколько лет и множество попыток зачатия в пробирке, еще при жизни Игоря Малашенко, светская львица сдалась – и через год после смерти мужа на свет появилась их общая дочь. Рынска прибегла к услугам суррогатной матери.

К слову, не с первого раза получилось даже здесь – эмбрионы не приживались у сурмам. И только сейчас, когда все получилось и разрешилось благоприятно, Божена рассказала, что решение обратиться к посторонней женщине ради будущего родительства было принято именно Малашенко.

«Самой тебе не выносить. Ты угробишь и себя и ребенка», — припомнила слова мужа в своем Telegram-канале Рынска.

По состоянию здоровья выносить малыша под своим сердцем Божена бы не смогла. И лишь благодаря сурмаме познала счастье материнства и теперь воспитывает наследницу Малашенко, малышку Женю, которой уже идет пятый месяц.

Не так давно Рынска рассказывала, кто – та женщина, которая выносила ей ребенка. Это северянка с крепким здоровьем, мама двоих детей, проживающая в Карелии. Правда, знакомиться с ней знаменитость не стала.