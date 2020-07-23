«Какие хорошенькие!»: Пугачева в элегантном жакете станцевала медленный танец с Галкиным

Примадонна и ее супруг оторвались на грандиозной праздничной вечеринке после карантина.

Алла Пугачева не часто появляется на публике. Весь карантин она провела в замке с двойняшками Лизой и Гарри, а также со своим мужем Максимом Галкиным. Даже не покидая родных стен, 71-летняя артистка облачалась в шифоновые платья и модные брюки кюлоты, показывая следование трендам моды. А недавно она стала чаще видеться с друзьями, представая в нежных летних луках. А 22 июля супруги неожиданно вышли в свет. Они посетили грандиозную праздничную вечеринку, на которой собралось много звезд.

Для появления на публике Алла Борисовна выбрала total black look. Она показала стройные ноги в мини-шортах и блузке, а поверх накинула жакет прямого кроя в тон. Певица также надела туфли на каблуке. Сначала она пообщалась с Григорием Лепсом за столом, а потом пустилась зажигательно танцевать под живое пение Полины Гагариной. Примадонна дала мастер-класс всем присутствующим, как нужно отдыхать.

А позже Галкин взял под руки артистку. Они мило беседовали, когда в обнимку танцевали медленный танец. Пугачева улыбалась, беседуя с возлюбленным. В это время на сцене исполняла лирическую композицию Розы Рымбаевой — Нина Шацкая. А наблюдала за романтической обстановкой на танцполе Елена Север.

Поклонники восхитились парой. Они стали бурно обсуждать кадры в соцсети. «Какие хорошенькие не могу налюбоваться», «Будьте счастливы», «Суперская пара…. Счастья вам на долгие года….», «Как везде достойно ведут себя Алла и Максим!!! Молодцы и везде всегда вмести», «Любовь сквозь года», — прокомментировали видео пользователи Сети.

К слову, Галкин тоже запел в тот вечер. Он посоревновался в вокале с Николаем Басковым. Юморист, как всегда, смог очаровать всех своим голосом.