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«Шикарное платье!»: Асмус подчеркнула плечи, выбрав асимметричный бархатный наряд

Звезда фильма «Текст» произвела яркое впечатление на большинство своих фанатов.

«Шикарное платье!»: Асмус подчеркнула плечи, выбрав асимметричный бархатный наряд
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Актриса Кристина Асмус не спешит комментировать свой развод с Гариком Харламовым, с которым прожила в браке 8 лет. Девушка предпочитает уходить от темы, и лишь однажды разразилась тирадой по поводу заблуждений, которыми обросла история с расставанием. Активнее Асмус публикует фотографии самой себя, на которых каждый раз предстает в эффектных образах.

На свежем фото звезда фильма «Текст» позирует на капоте яркой машины. На девушке – силуэтное бархатное платье с асимметричным вырезом, за счет которого оказались открытыми тонкие плечи звезды и одна рука. А выбранный макияж – красные губы и классические стрелочки на глазах – сделали весь аутфит законченным и вечерним.

Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

«Шикарное платье!», «Боже, нереальная красотка!», «О боги, какая грация», «Супер», «Кристина вы очень красивая», «Ты шикаасмусрна, Кристи», «Красотка», «Платье огонь», — написали в комментариях.

Кстати, нередко актриса выбирает мини. Например, на днях она позировала в шортах из денима с необработанным краем, чем снова обратила внимание на свои бесконечно длинные ноги.

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