«На природе!»: Сябитова показала, как была оформлена свадьба дочери

На днях телесваха выдала наследницу замуж во второй раз.

Телеведущая Роза Сябитова на днях выдала замуж во второй раз свою дочку Ксению. Девушка с марта жила у своего бойфренда, инженера Максима Шевченко, и теперь отношения пары пришли к логическому повороту.

В связи с ограничениями, вызванными пандемией, семья Сябитовой не стала откладывать торжество, а решила провести его в тех обстоятельствах, которые возможны. Для этого звездная мама организовала фуршет и празднично украсила собственный приусадебный участок. И показала, что получилось в результате.

«Что бы ни происходило, какие бы трудности ни возникали, в любой ситуации всегда есть выход. Нельзя собираться в закрытом пространстве, давайте это сделаем на природе!» — объяснила телезвезда.

В качестве основных цветов на свадьбе Ксении были выбраны синий и голубой. А столы выставлены под открытым небом. В отличие от первой свадьбы, которую Сябитова организовывала дочери пять лет назад, когда пригласила сотни гостей всех рангов и звездности, это бракосочетание отличалось скромностью и тесным кругом. Наряд невесты тоже не отличался вычурностью и роскошью.