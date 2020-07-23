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«Видно, что ребенок городской»: Решетова с сыном позировали на побережье в Сан-Тропе

Модель отвезла сынишку от Тимати ближе к морю.

«Видно, что ребенок городской»: Решетова с сыном позировали на побережье в Сан-Тропе
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

На днях подруга Тимати, модель Анастасия Решетова, отправилась на отдых вместе с малышом Ратмиром. Девушка на частном самолете улетела на Лазурный берег к тестю, чтобы провести там долгожданный отпуск. Девятимесячный малыш впервые оказался на море, что отметила его мама.

«Видно, что ребенок городской, да еще и побывал узником дома во время самоизоляции. Пока что песок и трава для Ратмира — текстуры неизведанные и даже не совсем приятные», — рассказала девушка.

Она выразила надежду, что скоро сынок привыкнет и адаптируется. Вместе с малышом Решетова вышла к побережью и позировала на фоне морского пейзажа. Подписчики поспешили успокоить Решетову и пожелали ей хорошего отдыха.

Кстати, папа Ратмира остался на несколько дней в Москве, чтобы завершить свои дела, а теперь устремился к родным. Тимати поделился снимками из частного джета, и вскоре вся семья воссоединится.

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