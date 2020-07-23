33-летняя Дайнеко в мини-бикини показала неидеальную фигуру на отдыхе с 4-летней дочкой

Виктория Дайнеко была победительницей пятой «Фабрики звезд». Многие помнят роман девушки с Алексеем Воробьвым, но в итоге они расстались. Замуж певица вышла за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана, которому родила дочку, но в 2017 году они развелись. Артистка сетовала на измены музыканта. Теперь она одна воспитывает наследницу, а свою личную жизнь старается держать в тайне.

Ходили слухи, что четырехлетнюю дочку звезды зовут Лидия, но в недавнем интервью Виктория опровергла эту информацию. Она прячет девочку от общественности и даже ее имя предпочитает не раскрывать. По ее словам, когда кроха сама захочет быть на виду, тогда ее и увидят поклонники.

А недавно артистка уехала в отпуск. Накануне она поделилась пляжными фото. Дайнеко позировала в мини-бикини, демонстрируя свою фигуру. Она была без макияжа и с распущенными волосами. Но фото получились необычными, так как фотографом выступила дочка звезды.

«Когда 4-х летний ребенок делает фото мамы. Ожидание и реальность. Ну, выбирайте лучший кадр начинающего фотографа», — написала певица.

Поклонники отметили, что у малышки неплохие способности. При этом одни восхитились красотой Виктории, а другие разглядели изъяны в ее фигуре. Еще год назад хейтеры критиковали девушку за целлюлит на бедрах.

«Как умница дочка! Скоро сама фото мамы в соцсети научится публиковать», «Ну все хороши. Малышка молодец! Можно было только песок сфотографировать», «У вас животик, а я думала, пресс», «Целлюлит виден, надо поработать», «Загорелая, раньше беляночка была», — прокомментировали пост подписчики.