Совет да любовь: Деми Ловато заявила о помолвке

Певица и актриса решила связать свою жизнь с Максом Эрихом.

Красотка Деми Ловато официально заявила о своей помолвке со свои бойфрендом, 29-летним Максом Эрихом. О судьбоносном решении актриса и певица сообщила своим подписчикам в Instagram.

Помимо романтической фотосессии на пустынном пляже, звезда написала длинный пост, в котором призналась, что почти с первого взгляда полюбила своего избранника, а также отметила, что за всю ее жизнь, еще никто не дарил ей столько тепла, кроме родителей.

Также артистка с гордостью показала обручальное кольцо, которое ей подарил Эрих, с большим драгоценным камнем.

Напомним, всего два года назад Ловато была экстренно госпитализирована, в больнице ей поставили шокирующий диагноз — передозировка наркотиков. Изначально жизнь певице спасли ее друзья, которые вовремя оказали помощь перед приездом врачей. В итоге Деми провела несколько не самых простых недель на больничной койке.