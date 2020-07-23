Звезды российского шоу-бизнеса назвали самых жарких красоток этого мира

Чувство прекрасного у каждого человека свое, а особенно у представителей российского шоу бизнеса. После того, как комик и бизнесмен Гарик Мартиросян решил составить рейтинг самых прекрасных девушек, на вершине которого оказалась Анджелина Джоли, журналисты портала Teleprogramma.pro решили выяснить у известных мужчин, кто самая красивая женщина на их взгляд?

Актер Станислав Садальский сразу же порвал все шаблоны, поставив на первое место Анастасию Вертинскую, известную по ролям Гутиэры в «Человеке-амфибии» и Ассоль из «Алых парусов». Серебро досталось Марлен Дитрих, а бронзу забрала актриса Нина Русланова.

Певец Прохор Шаляпин показал свои стандарты прекрасного, отдав первую строчку 70-летней Элис Уолтон. На втором месте оказалась Франсуазе Беттанкур-Майерс, а на третьем — Джулия Кох. Всех женщин объединяют деньги, а вернее, много денег, которыми те владеют.

Художник Никас Сафронов также проявил оригинальность, на первом месте оказалась Софи Лорен, на втором Орнелла Мути и замкнула тройку лидеров Моника Белуччи.

Увы, среди признанных красавиц не оказалось современных звезд шоу-бизнеса — Ольга Бузова и Ксения Собчак пока не у дел.