«Правильно расставлены акценты»: черный total look Пугачевой впечатлил модного эксперта

Накануне Примадонна зажгла на вечеринке в мини и на каблуках.

Певица Алла Пугачева вместе с мужем, телеведущим Максимом Галкиным, накануне посетила вечеринку с участием многих звезд шоу-бизнеса. И не смогла удержаться: Примадонна пустилась в зажигательные танцы под живое исполнение Полины Гагариной. Галкин снял на видео, как его любимая отжигала, и опубликовал в своем stories на радость поклонникам.

Для выхода в свет Алла Пугачева снова выбрала так полюбившийся ей молодежный стиль. На этот раз артистка подчеркнула стройные ноги черными мини-шортами.

Отметим, что весь аутфит звезды был выдержат в единой цветовой гамме. Имидж-стилист Анастасия Пахолкова осталась в восторге от образа Примадонны.

«В total black образе Аллы Пугачевой правильно расставлены акценты. Ни для кого не секрет, что темные цвета всегда визуально делают фигуру стройней, но тут дело не только в выбранном Примадонной оттенке. В образе использованы если не все, то большая часть приемов, нацеленных на вытягивание силуэта. Удлиненный блейзер в расстегнутом виде, туфли Мэри Джейн в тон аутфиту, удлиненное акцентное украшение — то, что определенно украсило звезду. А еще мини, присутствующее в образе в виде шортов. Помнится, Алла Борисовна никогда не стеснялась подобных длин, что и делает по сей день. Грех не показать стройные ноги в столь элегантном возрасте!» — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.