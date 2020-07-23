«Инна, какая фигурка»: 43-летняя Маликова в черном бикини позировала у бассейна

Певица отдыхает в одном из санаториев в Ессентуках.

После многомесячного заточения певица Инна Маликова, наконец, выбралась в свет. Истосковавшись по выступлениям, солистка группы «Новые Самоцветы» с удовольствием приняла участие в фестивале искусство «Славянский базар», а после отправилась в отпуск. Провести его артистка решила в Ессентуках.

Знаменитость остановилась в одном из местных санаториев. Накануне она посетила бассейн, где позировала в черном бикини, сразив многих фанатов свой фигурой. Поклонники в очередной раз усомнились, что звезде 43 года.

«Инна, какая фигурка у вас обалденная», «Красавица», «Инночка, на вас смотреть одно удовольствие!», «Инна фигура супер», «Вы для меня эталон, на который надо ориентироваться», «Великолепна!», «Вот куколка!» — пишут в комментариях.

К слову, на «Славянском базаре» Инна Маликова блистала в асимметричном белоснежном платье, чем вызвала восхищение публики.