Константин Хабенский стал новой звездой проекта «Третьяковка с…»

Актер Константин Хабенский снялся в новом фильме, но проект получился своеобразным. Артист вместе с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой проведет подробную экскурсию по Новой Третьяковке, а зрители получат возможность познакомиться с шедеврами мирового искусства. Посмотреть фильм можно будет уже в пятницу, 24 июля, в видеосервисе Оkko.

Хабенский и Трегулова пообщаются на тему русского авангарда первой половины XX века, а также познакомят зрителей с картинами Малевича, Шагала, Кандинского и многих других мастеров кисти.

Как заявила директор галереи, она рада, что новой темой проекта «Третьяковка с…» стал именно русский авангард, ведь многие до сих пор не знают подробностей этого направления в искусстве.

Стоит отметить, что начало кинокартины будет специально выполнено в черно-белом стиле, чтобы напомнить о знаменитом квадрате Малевича, с которого все и началось.