«Совсем худая, не узнать»: Анфиса Чехова удивила поклонников селфи в лазурной сорочке у кровати

Анфиса Чехова сделала интригующее домашнее селфи возле расправленной постели, обнародовав его в личном блоге.
На лице ведущей не было ни капли макияжа, волосы свободно лежали по плечам без укладки. Из одежды на ней оказалась только ночная сорочка темно-лазурного цвета с отделкой из органзы в зоне декольте. Она великолепно подчеркивала изгибы ее женственной фигуры.
Восторгу поклонников не было предела! Многие заметили, что звезда прекрасно выглядит без мэйкапа и в последнее время заметно похорошела и постройнела. Однако немало нашлось и тех, кто привык к пышным формам Анфисы, отчего сразу пустились в критику.
«Хватит худеть!!», «Верните нам прежнюю Анфису!», «Совсем худая, прям не узнать… Ваш образ теряется, для меня, по крайней мере… Вы были одна такая, со своей изюминкой», — можно увидеть в комментариях фото.