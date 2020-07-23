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«Совсем худая, не узнать»: Анфиса Чехова удивила поклонников селфи в лазурной сорочке у кровати

Телеведущей многие фолловеры посоветовали вновь обрести прежние аппетитные формы.

«Совсем худая, не узнать»: Анфиса Чехова удивила поклонников селфи в лазурной сорочке у кровати
Анфиса Чехова. Фото https://www.instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова сделала интригующее домашнее селфи возле расправленной постели, обнародовав его в личном блоге.

На лице ведущей не было ни капли макияжа, волосы свободно лежали по плечам без укладки. Из одежды на ней оказалась только ночная сорочка темно-лазурного цвета с отделкой из органзы в зоне декольте. Она великолепно подчеркивала изгибы ее женственной фигуры.

Анфиса Чехова. Фото
Анфиса Чехова. Фото https://www.instagram.com/achekhova/

Восторгу поклонников не было предела! Многие заметили, что звезда прекрасно выглядит без мэйкапа и в последнее время заметно похорошела и постройнела. Однако немало нашлось и тех, кто привык к пышным формам Анфисы, отчего сразу пустились в критику.

«Хватит худеть!!», «Верните нам прежнюю Анфису!», «Совсем худая, прям не узнать… Ваш образ теряется, для меня, по крайней мере… Вы были одна такая, со своей изюминкой», — можно увидеть в комментариях фото.

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