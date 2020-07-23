Модно и экологично: Нюша показала, как из старых джинсов можно сделать стильное ожерелье

Певица Нюша все активнее выступает за сохранение экологии на Земле. Она уверена, что люди должны относиться к потреблению разумно. К примеру, вместо того, чтобы скупать новые вещи в магазинах, они могут делать их из старых или вышедших из моды.
В качестве примера звезда продемонстрировала стильный чокер, который она выполнила из поношенных джинсов. Все, что понадобилось для актуального ожерелья – это немного фурнитуры и фантазия. Времени на такое украшение понадобится минимум, заметила Анна.
Кстати, берет, в который облачилась Нюша для демонстрации готового ожерелья, певица тоже сделала из старой одежды.
«Апсайклинг — это не только про экологию, что конечно же самое важное. Это отличный способ реализовать свои идеи и замыслы и к тому же позаботиться об окружающем мире», — сказала Шурочкина.