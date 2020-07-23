Модно и экологично: Нюша показала, как из старых джинсов можно сделать стильное ожерелье

Звезда считает, что люди должны бережно относиться к планете, на которой живут.

Певица Нюша все активнее выступает за сохранение экологии на Земле. Она уверена, что люди должны относиться к потреблению разумно. К примеру, вместо того, чтобы скупать новые вещи в магазинах, они могут делать их из старых или вышедших из моды.

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В качестве примера звезда продемонстрировала стильный чокер, который она выполнила из поношенных джинсов. Все, что понадобилось для актуального ожерелья – это немного фурнитуры и фантазия. Времени на такое украшение понадобится минимум, заметила Анна.

Кстати, берет, в который облачилась Нюша для демонстрации готового ожерелья, певица тоже сделала из старой одежды.