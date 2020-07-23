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Модно и экологично: Нюша показала, как из старых джинсов можно сделать стильное ожерелье

Звезда считает, что люди должны бережно относиться к планете, на которой живут.

Модно и экологично: Нюша показала, как из старых джинсов можно сделать стильное ожерелье
Нюша. Фото Global look press

Певица Нюша все активнее выступает за сохранение экологии на Земле. Она уверена, что люди должны относиться к потреблению разумно. К примеру, вместо того, чтобы скупать новые вещи в магазинах, они могут делать их из старых или вышедших из моды.

В качестве примера звезда продемонстрировала стильный чокер, который она выполнила из поношенных джинсов. Все, что понадобилось для актуального ожерелья – это немного фурнитуры и фантазия. Времени на такое украшение понадобится минимум, заметила Анна.

Кстати, берет, в который облачилась Нюша для демонстрации готового ожерелья, певица тоже сделала из старой одежды.

«Апсайклинг — это не только про экологию, что конечно же самое важное. Это отличный способ реализовать свои идеи и замыслы и к тому же позаботиться об окружающем мире», — сказала Шурочкина.

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