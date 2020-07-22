Гарри в трениках, а Лиза в джоггерах: Максим Галкин снял, как дети играют с чемоданом

Алла Пугачева после самоизоляции стала часто принимать в замке гостей. Она успела повидаться с родственниками своего мужа Максима Галкина и друзьями. Каждый раз радуются приходу гостей двойняшки Лиза и Гарри. Шестилетние малыши в этом году должны пойти в школу. Однако с малых лет с ними занимались иностранными языками, включая французский язык. Также они развивали дикцию и плавали в бассейне.

Поклонники стали замечать, что Лиза подражает маме. Она часто облачается в наряды, как у Примадонны. Девочка будто следит за трендами, блистая то в сарафанах, то в брюках кюлотах. А ее брат тянется к науке. Недавно он изучал, как пользоваться микроскопом, а также пользовался паяльником, но под присмотром отца. Галкин на собственном примере учит сына быть хозяйственным и ответственным за состояние дома и участка.

На этот раз Максим запечатлел, чем занимаются его наследники в летний день. Гарри предстал в спортивном костюме. Он сидела на небольшом чемодане.

«Папочка, а я придумал новый вид транспорта! Вот он! Перекатина-чемодан!» — заявил мальчик, сделав круг на своем транспорте. «Отлично, патентуем!», — ответил ему Галкин.

За ним наблюдала сестра. Девочка вновь выглядела стильно в серых джоггерах и футболке с принтом. Она с деловым видом смотрела на брата, а потом сама взяла чемодан. Поклонники восхитились смышленым сыном звездной пары.

При этом многие удивились тому, что дети играют с чемоданами. Они заподозрили, что семья собралась в отпуск. Максим уже давно грезит о море. Но в тот день, 22 июля, супруги отправились на вечеринку. Там Пугачева блеснула стройными ногами и устроила зажигательные танцы.