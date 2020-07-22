Выход в свет: 71-летняя Пугачева в мини-платье зажигательно станцевала под хит Гагариной

Алла Пугачева не часто посещает светские рауты. В этом году свой день рождения она отметила в замке в кругу родных из-за пандемии. Артистка наряжалась для своих детей. За последние годы она постройнела и стала выглядеть очень молодо. Более того, певица все чаще облачается в наряды в молодежном стиле, делая акцент на ноги. 22 июля Примадонна решила выйти в свет вместе с мужем Максимом Галкиным.

Перед тем, как уехать на вечеринку, пара устроила фотосессию на лестнице. Для особого случая артистка облачилась в мини-платье черного цвета и жакет в тон прямого кроя. Колготки и туфли на каблуке дополнили образ.

Уже спустя час Алла Борисовна сидела за столиком в просторном зале и общалась с Григорием Лепсом. Она закинула ногу на ногу, демонстрируя стройную фигуру.

Потом Пугачева пустилась танцевать, когда на сцене выступала Полина Гагарина в серебристом платье-бюстье. Девушка исполняла хит «Драмы больше нет». Алла Борисовна улыбалась и зажигательно двигалась в такт. Рядом с ней танцевала ее подруга Марина Юдашкина. По всей видимости, праздник устроил кто-то из близких друзей Примадонны.

Поклонники не стали удивляться тому, что артистка до сих мор может зажигать на танцполе. Но многие одарили комплиментами ее стройные ноги. «Это просто невероятная женщина ! Она каждый раз возрождается обновленной», «Вот это я понимаю — женщина супер, фигура от Бога», «Очень красивая, молодая! Такой и должна быть мама маленьких детей и женой молодого мужчины!» — стали обсуждать кадры поклонники в фан-аккаунтах.