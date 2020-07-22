«Фото для глянца»: 49-летняя Нонна Гришаева не побоялась показать фигуру в мини-бикини на яхте

Нонна Гришаева блистает на сцене и в кино много лет. Актриса полюбилась зрителям, в особенности за ее роли в мюзиклах, в том числе и «Зорро». После недавнего карантина она отправилась в путешествие с мужем Александром Нестеровым. Если в прошлом году они отдыхали в Мексике, то теперь добрались до Сочи. Там звезда отпраздновала свой день рождения. 21 июля ей исполнилось 49 лет. Супруг организовал ей ужин на яхте.

Сначала Гришаева поделилась трогательным фото с возлюбленным. Она призналась, что счастлива. «Я требую продолжения банкета», — заявила актриса. Вскоре она поделилась новым снимком, на котором предстала в мини-бикини. Женщина позировала на яхте, демонстрируя стройные ноги и изящную спину. Нонна Валентиновна загорала на палубе, купаясь в лучах солнца. Обычно она не оголяется, поэтому поклонники удивились кадру. Многие восхитились ее красотой.

«До свидания, море», — написала она.

Фанаты осыпали звезду комплиментами. Они отметили, что мало кто в столь зрелом возрасте может похвастаться такой точеной фигурой. «Боже мой, что это за чудо», «Афродита», «Фото для глянца! Вы прекрасны», «Ох, идиллия», «Какая красотка», «Вы совсем мало отдохнули. А фигура шикарная», «Прелестная фигурка», «Не теряете обаяния», «Ну загляденье, а не фигура», — прокомментировали пост подписчики.