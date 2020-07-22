«Как студентки первого курса»: Гагарина без макияжа и в цветастом комбинезоне встретилась с подругами

Встречи с друзьями, на которые всю весну было табу из-за пандемии коронавируса, наконец-то стали возможны. И певица Полина Гагарина накануне решилась на долгожданную прогулку со своими студенческими подругами. 33-летняя звезда закончила школу-студию МХАТ десять лет назад, но до сих пор дружит с однокурсницами.

«Три девицы, три подруги, три «Мхатовки». Девчонки, какое счастье, что вы есть у меня!» — подписала снимки Гагарина.

Для встречи с подругами Гагарина выбрала цветастый летний мини-комбинезон, а также предпочла выход без макияжа.

«Походу Полина молодеет не по дням, а по часам», «Выглядите как студентки первого курса», «Почти не изменились вы», «Классно, что так долго дружите» — отметили некоторые фолловеры в комментариях.

К слову, не так давно Полина Гагарина разошлась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, но до сих пор никак не подала виду, что теперь разведена. Только однажды ее застали в компании с другим мужчиной, с которым тут же ей приписали роман.