Недолго музыка играла: Канье Уэст и Ким Кардашян могут разойтись

Об этом рэпер и кандидат в президенты США написал в своем Твиттере.

Ранним утром Канье Уэст удивил своих фолловеров в Твиттере. Рэпер написал, что хочет разойтись с Ким Кардашян. Правда, через некоторое время публикацию удалил.

«Я пытаюсь развестись с того момента, как Ким встретилась с Миком в отеле Waldorf по поводу тюремной реформы», — гласил твит.

Ясно, что речь идет о супруге кандидата в президенты США – Ким Кардашян и американском рэпере Мике Миле. В 2018 году они вместе работали на саммите в Лос-Анджелесе, который был посвящен тюремной реформе.

На своем первом предвыборном митинге Канье Уэст рассказал, что они с Ким всерьез рассматривали вопрос прерывания первой беременности. Однако ребенок звездной пары – дочь Нори все-таки появилась на свет. Сейчас у четы уже четверо детей, а вместе они шесть лет.

Поклонники Уэста считают, что он переживает маниакальный эпизод биполярного расстройства. Об этом музыкант много раз рассказывал в своих интервью.