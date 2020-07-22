«Резко постарел»: 70-летний Буйнов после срочной операции обеспокоил изможденным видом

Александр Буйнов вышел на связь с поклонниками после экстренной госпитализации. Народный артист России извинился перед верными почитателями, объяснив, почему он так давно не появлялся в своем микроблоге. Близкий друг примадонны отечественной эстрады сослался на срочную операцию, заявив, что он перенес приступ. Вдаваться в подробности и расписывать в деталях, какой диагноз ему поставили медики, певец не стал. При этом Александр Николаевич опубликовал в Instagram отчетные снимки, признавшись, что значительно потерял в весе. Несмотря на все трудности и проблемы со здоровьем, артист настроен вполне оптимистично и старается сохранять позитив.

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«Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку: был приступ, очень было бо-бо! И еще после операции стал добрее», — уточнил певец.

Поклонники певца подметили, что Буйнов выглядит изможденным и сильно похудевшим. Нашлись и те, кто обратили внимание на внешний вид музыканта. Перенесший операцию артист показался им резко постаревшим из-за впалых щек и болезненной худобы. Фанаты желают эстрадному исполнителю скорейшего выздоровления. Многие уверены, что певцу просто необходимо набрать былую массу.