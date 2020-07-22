«Дала хейтерам раздолье для слива желчи»: Максакова объяснила, почему показала обнаженные фото

42-летняя Мария Максакова в беседе с журналистами объяснила, почему она обнародовала провокационные обнаженные кадры. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, оперная дива выпустила новый сингл в попсовой обработке. Выход песни артистка приурочила к своему дню рождения. Таким образом, вдова ныне покойного политика Дениса Вороненкова решила сделать подарок самой себе. Однако снять клип к новому хиту дочь Людмилы Васильевны не успела. Тогда Мария вспомнила о «залежавшихся» снимках, автором которых выступил один из звездных фотографов и ее близкий друг. Для монтажа видеоролика Максакова использовала весьма провокационные снимки в стиле ню. Однако, как говорит артистка, разглядеть какие-то детали на фото поклонникам едва ли удастся. Все-таки перед объективом фотокамеры она позировала не совсем обнаженной, все женственные изгибы Мария постаралась прикрыть.

«Дала хейтерам раздолье для слива желчи, но и хайп получился на славу», — отметила Максакова в беседе с kp.ru.

Ко всему прочему, артистка призналась, что свой отпуск она провела в Одессе. На курорт оперная дива отправилась вместе с сыном от Дениса Вороненкова. В интервью «Комсомольской правде» Мария Максакова рассказала о том, что она сильно скучает по своим старшим детям, которые живут вместе с отцом.