«Как метатель ядра»: Волочкову разнесли в пух и прах из-за «корявых» па на паркете

Анастасия Волочкова и по сей день продолжает усиленно тренироваться. В свои 44 года балерина находится в прекрасной физической форме. Вот только не все поклонники знаменитости придерживаются этого же мнения. Хейтеры не перестают донимать экс-возлюбленную бизнесмена Сулеймана Керимова оскорбительными комментариями и критическими отзывами. Сама артистка относится к подобным выпадам с юмором. Анастасию уже давно не задевают нелестные слова, направленные на то, чтобы «высмеять» особенности или фигуры или другие надуманные несовершенства.

Под прицелом поклонников оказался и свежий видеоролик Волочковой. Балерина открыла для фанатов возможность комментировать эту публикацию и тут же столкнулась с откровенной травлей в Сети. Анастасия запечатлела на камеру фрагмент своей репетиции, чем и привлекла внимание подписчиков. Фанаты в пух и прах разнесли артистку из-за «корявых» па на паркете, назвав Волочкову грузной, а ее движения и вовсе сравнили со взлетом боинга.

«Как метатель ядра, раскачка, пауза. Тяжело до безобразия. Балерина называется», «Очень тяжело у вас это выходит, нет легкости свойственной балеринам. Ощущения боинга на маленький взлетной полосе», «Страшно заторможено, коряво, тяжело и не эстетично. Чувствуется, что до балета слишком далеко», «Как-то очень грузно!!», «Пересмотрите видео, вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», — отметили подписчики балерины.

К слову, среди поклонников нашлись и те, кто вступился за Волочкову, объяснив критические отзывы хейтеров элементарной завистью.