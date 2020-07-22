«Как метатель ядра»: Волочкову разнесли в пух и прах из-за «корявых» па на паркете

Анастасия Волочкова и по сей день продолжает усиленно тренироваться. В свои 44 года балерина находится в прекрасной физической форме. Вот только не все поклонники знаменитости придерживаются этого же мнения. Хейтеры не перестают донимать экс-возлюбленную бизнесмена Сулеймана Керимова оскорбительными комментариями и критическими отзывами. Сама артистка относится к подобным выпадам с юмором. Анастасию уже давно не задевают нелестные слова, направленные на то, чтобы «высмеять» особенности или фигуры или другие надуманные несовершенства.
Под прицелом поклонников оказался и свежий видеоролик Волочковой. Балерина открыла для фанатов возможность комментировать эту публикацию и тут же столкнулась с откровенной травлей в Сети. Анастасия запечатлела на камеру фрагмент своей репетиции, чем и привлекла внимание подписчиков. Фанаты в пух и прах разнесли артистку из-за «корявых» па на паркете, назвав Волочкову грузной, а ее движения и вовсе сравнили со взлетом боинга.
«Как метатель ядра, раскачка, пауза. Тяжело до безобразия. Балерина называется», «Очень тяжело у вас это выходит, нет легкости свойственной балеринам. Ощущения боинга на маленький взлетной полосе», «Страшно заторможено, коряво, тяжело и не эстетично. Чувствуется, что до балета слишком далеко», «Как-то очень грузно!!», «Пересмотрите видео, вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», — отметили подписчики балерины.
К слову, среди поклонников нашлись и те, кто вступился за Волочкову, объяснив критические отзывы хейтеров элементарной завистью.
«Настюша, вы прекрасны!! Не обращайте ни на кого внимания», «Стройные ножки!! Все очень достойно», «Самая любимая, кто может повторит?! Только диванные критики», «Всех просто распирает от зависти», «Смешно читать, вы попробуйте сами сделать такое, а уже потом пишите», «Вот-вот!! Тут все идеально», — поддержали артистку ее верные почитатели.