«Какая фигура! После двух сыновей»: Хмельницкая не сдержала эмоций, увидев Смехову в бикини

В свои 52 года Алика Смехова не только снискала любовь и признание публики, она также обзавелась собственной семьей. У знаменитости есть двое сыновей: старший — двадцатилетний Артем и двенадцатилетний Макар стали настоящей гордостью их звездной мамы. Поклонники артистки не перестают восхищаться ее внешность, утверждая, что стройной и соблазнительной фигуре их любимицы могут позавидовать даже восходящие звезды экрана. Сама Алина не перестает радовать подписчиков отчетными снимками в Instagram. Ранее Смехова опубликовала кадр, который был сделан в летнем домике на даче. Перед объективом фотокамеры актриса предстала в одном полотенце, удобно расположившись на соломе. Знаменитость выпила чаю после бани, насладившись отдыхом на импровизированном сеновале. Ко всему прочему, Алика позировала и в бочке с еловыми веточками.
Один из свежих пляжных снимков теледивы оценила и Алена Хмельницкая. Экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна не смогла сдержать эмоций, восхитившись эффектной фигурой близкой подруги.
«Роскошная!!» — отметила Алена, сделав комплимент актрисе.
Смехова облачилась в алый купальник, блеснув роскошными формами: стройной талией, плоским животиком и ножками без грамма целлюлита. За время отпуска актриса покрылась ровным бронзовым загарам.
«Воплощение трех стихий: женской, огненной и водной», «Ну, девушка огонь! А фигурка просто супер!!», «Как будто парите над землей. Необычайно красиво и легко!», «Какая фигура! После двух сыновей!», «Потрясная!!», «Чудесное фото! Алика, Вы прекрасны!», «Алика, в вашей замечательной форме не сомневалась, но фигура просто супер!! Это мама двух сыновей!», «Нет слов… Какая же вы красотка, Алика!! И какой же труд стоит за такой красотой!! Вы неотразимы!», — такие комментарии появились под снимком актрисы.