«Какая фигура! После двух сыновей»: Хмельницкая не сдержала эмоций, увидев Смехову в бикини

В свои 52 года Алика Смехова не только снискала любовь и признание публики, она также обзавелась собственной семьей. У знаменитости есть двое сыновей: старший — двадцатилетний Артем и двенадцатилетний Макар стали настоящей гордостью их звездной мамы. Поклонники артистки не перестают восхищаться ее внешность, утверждая, что стройной и соблазнительной фигуре их любимицы могут позавидовать даже восходящие звезды экрана. Сама Алина не перестает радовать подписчиков отчетными снимками в Instagram. Ранее Смехова опубликовала кадр, который был сделан в летнем домике на даче. Перед объективом фотокамеры актриса предстала в одном полотенце, удобно расположившись на соломе. Знаменитость выпила чаю после бани, насладившись отдыхом на импровизированном сеновале. Ко всему прочему, Алика позировала и в бочке с еловыми веточками.

Один из свежих пляжных снимков теледивы оценила и Алена Хмельницкая. Экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна не смогла сдержать эмоций, восхитившись эффектной фигурой близкой подруги.

«Роскошная!!» — отметила Алена, сделав комплимент актрисе.

Смехова облачилась в алый купальник, блеснув роскошными формами: стройной талией, плоским животиком и ножками без грамма целлюлита. За время отпуска актриса покрылась ровным бронзовым загарам.