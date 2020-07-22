Новый роман?: Джонни Деппа застали в компании с неизвестной женщиной

В данный момент Джонни Депп тратит свои нервы и силы на судебное разбирательство с изданием The Sun, в надежде получить 50 миллионов долларов за публикацию клеветы от своей бывшей супруги Эмбер Херд. Однако актеру и отдыхать когда-то нужно. Как сообщает издание Daily Mail, звезду заметили в одном из гастрономических пабов Лондона, да еще и в компании неизвестной женщины.

Артист в парике и весьма экстравагантной шапке вышел из питейного заведения в компании с неопознанной пока особой. Женщина точно не звезда Голливуда, иначе журналисты мгновенно бы ее узнали.

Напомним, судебное разбирательство все еще не окончено и на следующей неделе Депп и Херд вновь будут прилюдно выяснять отношения. В 2018 году в издании The Sun появилось подробное интервью с Эмбер Херд: актриса уверяла, что ее супруг Джонни Депп регулярно бил и психически измывался над ней.