«Блонд очень освежает»: Лариса Гузеева неожиданно предстала с белым цветом волос

Лариса Гузеева обычно не склонна к радикальным экспериментам с внешностью. В молодости, когда она строила карьеру актрисы, ее помнят с длинными темными волосами. В зрелости, став телеведущей, ее видели на экранах ТВ со стрижкой, но все же брюнеткой. И мало кто помнит, что очень короткий период звезда была блондинкой.

С неожиданно светлыми локонами звезда предстала в своем блоге, обнародовав фото годичной давности. В кадре она стоит на сцене рядом с актером Эвклидом Кюрдзидисом во время проведения фестиваля «Хрустальный источник». И, хотя пост был посвящен надеждам, что мероприятие не сорвется в этом году, публика заметила в основном одно — светлую голову звезды.