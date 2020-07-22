И снова Chanel: Брухунова похвасталась очередной покупкой люксовой сумочки

Молодая жена Евгения Петросяна не отказывает себе в удовольствии обладать роскошными аксессуарами.

Татьяна Брухунова, 31-летняя помощница и по совместительству пятая жена сатирика Евгения Петросяна, регулярно балует себя обновками. Не так давно девушка похвасталась самым, по ее утверждению, «модным аксессуаром – 2020» — зеленой сумочкой-торбой в виде завязанной котомки. Она поспешила выгулять обновку и получила кучу виртуальных комплиментов от фолловеров.

На этом девушка не остановилась. Она снова совершила шопинг, и на этот раз ее целью стала сумочка Chanel. Ею девушка похвасталась в stories микроблога.

В фирменной коробке, которую открыла Татьяна, пряталась стеганая мини-сумочка на классической цепочке. Упакованная по всем канонам люкса покупка порадовала свою хозяйку.

К слову, другая модница шоу-бизнеса, телеведущая Ксени Бородина, тоже не так давно стала обладательницей трендового аксессуара. Она приобрела сумку-тоут Bottega Veneta и уже выгуляла ее в свет.