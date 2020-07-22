64-летнюю Долину с легким пучком на голове и солнцезащитных очках-лисичках запечатлели на пляже

О частной жизни Ларисы Долиной мало что известно. Певица предпочитает отдавать себя полностью работе, преподавая в институте культуры, играя в спектаклях и выступая на сцене. Блоги в Сети она не ведет, на откровенные интервью не идет. Поэтому поклонники певицы узнают о ней вне творческой деятельности чаще всего исключительно по Instagram ее дочери Ангелины Миончинской.

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Недавно звезда призналась, что с некоторых пор живет с наследницей и единственной внучкой Сашей. С чем это связано, Долина так и не объяснила.

Как и многие россияне дочь народной артистки сильно соскучилась по теплому морю. В приступе ностальгии она опубликовала в социальных сетях серию архивных отпускных фото, в числе которых оказался кадр со знаменитой родительницей. Певица нежилась в голубом море с Сашенькой, выглядя расслабленной и счастливой. Звезда сделала легкий пучок из волос и примерила стильные солнцезащитные очки-лисички.