«Очень неоднозначно»: Самбурская вслед за Шишковой и Подольской похвасталась сменой имиджа

33-летняя актриса «Универа» Настасья Самбурская последовала примеру коллег и похвасталась сменой имиджа. Знаменитость на постоянной основе экспериментирует с внешностью ради новой роли, а результатом делится на личной странице в Instagram. На днях же шансонье пошла на совсем неожиданный шаг и переквалифицировалась в блондинку. Нечто похожее несколько дней назад совершила модель Алена Шишкова: девушка призналась, что не смогла «сродниться» с новым имиджем и предпочла свежее более привычному старому.

Результат бьюти-преображения Настасья предложила оценить аудитории.

«Если так, привыкните?» — спросила она у публики.

Похоже, что фолловеры Самбурской такого не ждали. «Очень неоднозначно», «Блонд — нет, нет и еще раз нет», «С темными волосами лучше», «Прекрасна в любом образе», «Вам так хорошо, но лучше не надо», «Так вроде даже повеселее», «Почему бы и нет», «Многомиллионное нет!» — не смогли прийти к консенсусу они.