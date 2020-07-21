«Очаровашики»: актриса «Молодежки» Анна Михайловская поделилась трогательным кадром с подросшим сыном

Не так давно Мирон отметил пятилетие.

Актриса сериалов «Молодежка» и «Маргоша» Анна Михайловская поделилась трогательным кадром с подросшим сыном. Маленький Мирон появился на свет в 2015 году. Не так давно мальчик отметил свое пятилетие в домашних условиях: специально для пацана кондитеры возвели двухэтажный торт с фигурками «Лего», которые так любят современные дети. Приятным бонусом стали шары в виде полицейских машин.

На днях же Михайловская поделилась свежим снимком с мальчиком. Мирон с возрастом становится все больше похож на маму: тот же прямой носик, темные глаза и забавные щечки. Больше же всего восхищают светлые волосы цвета спелого колоса: от кого малыш унаследовал такую шевелюру, остается лишь догадываться.

«Давненько нас тут не было вместе», — подписала кадр Анна.

«Какие вы милые!», «Как в песне Басты – «Лучше, чем мы», «Какая семья замечательная, активничают, отдыхают здорово, искренне все», «Очаровашики», «Малыш так на вас похож! Счастливым будет!» — уверены комментаторы.