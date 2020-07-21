«Тату на весь живот!»: Нюша блеснула точеной фигурой в мерцающем бикини

Нюша счастлива в браке с Игорем Сивовым, который старше нее на 11 лет. Недавно певица призналась, что встретила возлюбленного, когда он еще был женат на первой избраннице. Роль любовницы девушке не нравилась, поэтому мужчина ушел из семьи. Теперь у пары есть годовалая дочка Симба. Также звезда подружилась с сыновьями своего супруга от другой женщины. Они часто проводят время вместе.

К слову, после родов Нюша быстро вернулась в форму. Она не скрывает, что занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе. На днях певица отправилась на море вместе с мужем и дочкой. Девушка сразу устроила морскую прогулку на яхте и организовала пикантную фотосессию. 29-летняя артистка позировала в мерцающем бикини. Она оголила бесконечные ноги и продемонстрировала подтянутый пресс, на котором поклонники разглядели рисунок, которого раньше не было.

Поклонники стали обсуждать кадры. Одни восхитились фигурой звезды, а другие удивились ее татуировке. «Тебе идет тату Ню», «Красотка», «Какие ноги длинные», «Сочная красотка такая», «Что за татуировка?», «Вот это тату на весь живот!», «Надеюсь, что это хна», «Надо же, такая красивая и изрисовала себя», «Бедра, талия — блеск», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Сивов не запрещает жене сниматься в откровенных образах. Порой он сам фотографирует возлюбленную в бикини.