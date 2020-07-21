«Ребенок не может пользоваться ложкой»: Илон Маск поделился трогательным фото своего сына

Во вторник, 21 июля, основатель компании Telsa, Илон Маск поделился в Twitter нежной фотографией, на которой он держит своего сына X AE A-Xii. Напомним, недавно изобретатель стал отцом, вместе со своей возлюбленной, певицей Граймс.

С любовью глядя в глаза ребенка, Маск подписал снимок по-немецки «Das baby kann noch keinen löffel benutzen».

«Ребенок не может пользоваться ложкой», — так фраза переводится на русский.

Das baby kann noch keinen löffel benutzen pic.twitter.com/UETqVIA4BP — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2020

Фотография технологического магната появилась на следующий день после того, как издание Forbes объявило, что его состояние превысило 74 миллиарда долларов, что делает его пятым в списке самых богатых людей в мире.

Напомним, генеральный директор SpaceX первоначально назвал своего мальчика X Æ A-12, но позже показанное в Сети свидетельство о рождении показало, что имя изменили на X AE A-Xii.