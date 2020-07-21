«Я счастлива»: Нонна Гришаева в кружевном платье отпраздновала 49-летие с мужем в Сочи

Нонна Гришаева, как известно, играет в театре и кино. Она умело вживается в роли и дарит зрителям неповторимые эмоции. В обычной жизни артистка много времени проводит с родными. Уже почти 14 лет она счастлива с мужем Алексеем Нестеровым. У них подрастает сын Илья. От первого брака у актрисы есть дочка Анастасия. Они часто с ней вместе путешествуют. В 2019 году мама и дочка посетили Японию.

После карантина многие страны еще не открыли границы, поэтому звезды облюбовали Сочи. Именно там решила отдохнуть и Нонна. Она отправилась в путешествие со своим мужем. В один из первых дней отпуска актриса отправилась ужинать в ресторан. Она предстала в синем платье свободного кроя и белых шлепках с блестками. Эффектные солнцезащитные очки завершили летний образ. А вот ее супруг был в полосатом поло и джинсовых шортах.

«Прощай, диета», — объявила Гришаева.

К слову, отпуск они проводят насыщенно. На днях артистка побывала на ферме, где смогла погладить козлят, лошадей и кроликов. Затем они с мужем добрались до пещеры на курорте Мацеста, где загадали желание. Влюбленные позировали вместе.

А 21 июля Нонна поблагодарила возлюбленного за вечер. Алексей устроил ей романтический ужин на яхте в день рождения. Актриса предстала в белом кружевном платье и ажурной кепке. Она прильнула к плечу мужа. На столе было много фруктов и ягод, а также бокалы для шампанского.

«Я счастлива», — заявила именинница.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Гришаева потрясающе выглядит. Многие оценили ее женственные образы: «Красотка», «И не скажешь, что больше 30 лет», «В белом, вам идет».