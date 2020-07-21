«Нормальный такой карпович»: Прилучный похвастался солидным уловом

Пока Рунет бурлит от слухов и предположений относительно романа Павла Прилучного и Мирославы Карпович, обсуждая, как мог отец взять вместе с маленькими детьми от Муцениеце новую пассию, актер наслаждается отдыхом. Вместе с товарищем звезда сериала «Мажор» сходил на рыбалку на озеро неподалеку от своего особняка.

Сначала актер пошутил, что вместо удочки нужно будет пользоваться арбалетом – настолько тут много рыбы, а позже показал первый улов – карася с ладошку. Но вскоре удача звездному рыбаку улыбнулась, и он выловил огромного сазана.

«Язььь», — подписал фото трофея Прилучный.

Актер гордо и азартно продемонстрировал пойманную рыбу на фотографии. Но подписчикам не до трофея: они и тут не преминули ввернуть Прилучному про его связь с «папиной дочкой».

«Нормальный такой карпович», «Больше на карпа похоже», «Рыба вашей мечты», «Вот это я понимаю, улов так улов», — написали в комментариях.

Напомним, в середине июня суд тихо и мирно развел актеров Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Этому, правда, предшествовали довольно громкие разборки: в самоизоляции между мужем и женой случилось выяснение отношений, и Агата позже рассказывала, что супруг выгнал ее с детьми из загородного дома.