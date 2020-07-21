«Кудряшка Сью»: бывшая возлюбленная Тимати продолжает экспериментировать с волосами

На этот раз Алена Шишкова сотворила на голове «мокрые» волны.

27-летняя бывшая возлюбленная Тимати продолжает экспериментировать с внешностью. На этот раз Алена Шишкова решила разнообразить прическу «мокрыми» локонами. Недавно модель рассказала, почему решила вернуться в блонд после нескольких месяцев с темными волосами. Оказалось, что одной из причин стали бесконечно сыплющиеся комментарии – сравнения с текущей пассией рэпера – Анастасией Решетовой.

Стоило лишь Шишковой вернуться к светлому оттенку, как фанаты сразу же засыпали ее комплиментами. Многие уверены: темный цвет Алену визуально «состаривал». Модель, судя по всему, переменами вдохновилась и решила дальше экспериментировать с внешним видом.

Во вторник, 21 июля, Шишкова обнародовала фото, на котором продемонстрировала длинные, белые кудри. За счет них Алена стала выглядеть нежнее и будто бы даже младше своего возраста. Глаза девушки светились счастьем.

По достоинству оценили преображение Шишковой люди. «Кудряшка Сью», «Аленушка, ну какая вы красавица! Рады видеть вас в светлом цвете», «Цвет волос очень глубокий», «Вам очень идут волны», «Вы потрясающая и восхитительная», «Божественна», — высказались они.