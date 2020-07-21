«Мой дорогой и нежно любимый»: Орбакайте в леопардовом атласном платье предстала на одном фото с Руссо

21 июля Авраам Руссо отмечает день рождения. Эстрадному певцу и музыканту исполнился 51 год. Одной из первых артиста с личным праздником поздравила старшая дочь Аллы Борисовны. Не секрет для многих, что Кристина Орбакайте за время своей сольной карьеры выпустила несколько синглов в дуэте с этим именитым певцом. Ко всему прочему, возлюбленная Михаила Земцова до сих пор поддерживает контакты с Авраамом, которого считает своим другом.

Кристина обратилась к имениннику в личном профиле, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и творческих свершений. Кроме того, 49-летняя певица поделилась совместным снимком с Руссо, который был сделан во время одного из их совместных выступлений на сцене. Орбакайте предстала перед объективом фотокамеры в атласном платье с анималистическим притом, отдав предпочтение леопардовому рисунку.

«С Днем рождения, мой дорогой и нежно любимый! Счастья тебе творческого, семейного и духовного», — отметила певица.

Напомним, что большую часть времени Кристина Орбакайте вместе со своей семьей проводит в Майами. Младшая дочка поп-дивы — восьмилетняя Клава учится во втором классе. При этом артистка старается как можно чаще бывать и в российской столице.

Возлюбленная предпринимателя Михаила Земцова наведывается в гости к звездной маме. В доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь есть отдельные комнаты для семьи Кристины, когда она приезжает вместе с мужем и дочкой, все они могут разместиться в собственных спальнях.