«Замуж вышла уже звездой»: Иван Охлобыстин высказался о разводе Асмус и Харламова

Актер, который подружился с коллегой по сериалу «Интерны», признался, что для него она остается светлым человеком с душой ребенка.

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. Сначала славу ей принес сериал «Интерны», а в 2019 году в обществе обсуждали ее постельные сцены в фильме «Текст». Тогда поклонники стали ассоциировать девушку с ее героиней и обвинять в изменах мужу Гарику Харламову. А недавно пара неожиданно объявила, что разводится. Сначала фанаты приняли новость как шутку, но на днях стало известно, что Харламов подал на развод.

Сами бывшие влюбленные не делают из-за произошедшего трагедию. Кристина проводит время с дочкой Анастасией и готовится к съемкам в новых проектах, а Гарик то и дело посещает вечеринки. Ему уже стали приписывать роман с актрисой и телеведущей Яной Кошкиной.

О произошедшем в личной жизни Асмус высказался ее коллега и друг Иван Охлобыстин. Он признался, что восхищается Кристиной, так как она душевный и хозяйственный человек, может всегда помочь даже по хозяйству. Фильм «Текст» актер специально не стал смотреть. Он уверен, что не сможет объективно оценить ее работу.

«Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая. Все, что она сделала в профессии, она сделала сама, ей никто не помогал, она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее вступаться, она клевая», — высказался Иван, пишет издание «7 Дней».

Также актер отметил, что Кристина трудолюбива и обладает сильным характером. Она привыкла всего добиваться сама, но при этом осталась наивным ребенком. Лишь после рождения ребенка, по словам Охлобыстина, актриса немного повзрослела. Напомним, что дочери Гарика и Кристины шесть лет. Анастасия растет копией матери.