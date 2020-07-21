«Обсуждали коляски»: предполагаемая новая пассия Гарика Харламова готовится к материнству

Несколько дней назад в Сети появились слухи о том, что Гарик Харламов уже встречается с новой пассией. Якобы, у него роман с актрисой шоу «Однажды в России», моделью Яной Кошкиной. Сам Харламов только посмеялся над формулировками, которые использовали в СМИ, чтобы описать его подругу, но никак не прокомментировал сам факт романа.

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Не стала опровергать или подтверждать связь с Харламовым и сама Кошкина. Корреспондент портала Teleprogramma.pro позвонил девушке, чтобы выяснить, правда ли, что у нее роман с шоуменом, на что девушка уклончиво сослалась на занятость и положила трубку. При этом в последнее время модель очень интересуется темой материнства и рассказывает об этом подписчикам в соцсети.

«Сегодня с мамочками на детской площадке обсуждали коляски. Оказывается, они бывают не только разных цветов. Как много нового мне еще предстоит узнать», — написала в Instagram Кошкина.

В настоящее время девушка много времени проводит с пятилетним племянником и познает на практике все хлопоты родительства. Хотя совсем недавно еще была в активном поиске своей второй половинки. Значит ли это, что у Харламова и его предполагаемой возлюбленной вскоре появится совместный наследник, остается только предполагать.