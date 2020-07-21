«Не смогла пройти мимо»: невестка Орбакайте купила пельмени ручной лепки

23-летняя Алена Краснова не скрывает: она любит вкусно поесть. При этом девушка старается следить за своей фигурой. Возлюбленная музыканта Никиты Преснякова считает, что не стоит сидеть на одной маковой росе ради надуманных идеалов красоты. Так, на отдыхе и за границей модель позволяет себе полакомиться фастфудом, к примеру, картошкой фри или бургерами.

В storeis Instagram невестка Кристины Орбакайте поделилась свежим видеороликом, рассказав, что пошла на некоторые уступки, решив побаловать себя любимыми блюдами. Так, Алена купила упаковку пельменей ручной лепки, а на десерт возлюбленная солиста группы Multiverse выбрала кусочек торта «Птичье молоко».

«Из запрещенки у меня не так много. Заказала себе пельмешки ручной лепки попробовать. Не смогла пройти мимо! И вот такой замечательный тортик «Птичье молоко». Никита обожает сыр сулугуни», — отметила Алена, распаковывая на кухне свои покупки, которые она совершила не выходя из дома с помощью онлайн-сервиса.

В интервью в программе Лере Кудрявцевой «Секрет на миллион» модель призналась, что она сама ведет домашний быт. Так, Алена моет посуду, наводит порядок в квартире. А если им с Никитой нужно сделать генеральную уборку, то невестка Кристины Орбакайте приглашает домработницу.

Ко всему прочему, возлюбленная музыканта уточнила, что считает мужа главным добытчиком в семье. Пресняков выделяет супруге необходимую сумму на мелкие расходы, а также маленькие девичьи радости, к примеру, на поход в салон красоты или маникюр.