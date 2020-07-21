Мамина модница: Лиза Галкина в гипюровом костюме позировала на террасе особняка в деревне Грязь

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появилось ее архивное летнее фото, которое ранее в личном профиле уже размещал муж Примадонны. Сама Алла Борисовна была против затеи супруга, когда тот решил делиться в Instagram свежими снимками и видеороликами с двойняшками. Пугачева не хотела привлекать к детям лишнее внимание прессы и поклонников. Однако Максим Галкин настоял на своем. Позже в одном из интервью шоумен объяснил, что хотел таким способом лишить папарацци возможности получить эксклюзивные кадры с его малышами.

Перед объективом фотокамеры Лиза позировала вместе со своим братиком на террасе загородного особняка в деревне Грязь. А вот взрослые от импровизированной фотосъемки отказались. Дочка певицы облачилась в молочный гипюровый костюм с модным флоральным принтом. Образ малышки дополнили розовые сандалии. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, еще до появление двойняшек Примадонна переехала жить к мужу. А свою дачу на Истре, как говорит Кристина Орбакайте, ее именитая мама доверила старшему внуку — 29-летнему Никите Преснякову.

Максим Галкин не скрывает, что их с Аллой Борисовной дочка растет маленькой модницей. Так, у крохи обширный гардероб, которому могли бы позавидовать и девочки-подростки. Примадонна не привыкла экономить на нарядах для Лизы. Ко всему прочему, малышке нравится устраивать домашние дефиле.