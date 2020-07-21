По-домашнему: Бородина в «рваных» шортах устроила танцы под хиты 2000-х в ванной

Старшая дочка телеведущей из предложенных композиций узнала только песню группы «Руки Вверх!», а Теона и вовсе не оценила этот челлендж.

Ксения Бородина вместе с дочерьми — одиннадцатилетней Марией и четырехлетней Теоной — приняла участие в импровизированном челлендже. Ведущая телестройки записала шутливое видео в TikTok. Светская львица должна была подпевать фонограммам, но только в том случае, если она узнала песню. Всего было предложено несколько композиций из репертуара: Сергея Шнурова, группы «Иванушки International», «Отпетых мошенников» и других популярных исполнителей. Примечательно, что старшая наследница теледивы узнала только песню группы «Руки Вверх!», а Теона и вовсе не оценила челлендж, не захотев сниматься в ролике.

К слову, импровизированные танцы под хиты 2000-х Бородина устроила в ванной, заранее установив там смартфон с камерой. Перед объективом ведущая «Дома-2» предстала в домашней виде, облачившись в футболку оверсайз и «рваные» розовые шорты.

«Все вспомнили хиты?!» — обратилась Ксения к своим поклонникам.

К слову, ранее в интервью Teleprogramma.pro экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев раскритиковал Ксению Бородину. Шоумен признался, что у возлюбленной бизнесмена Курбана Омарова есть одна малоприятная черта — она любит повелевать. Именно поэтому, как считает телеведущий, Ксюша общается только с теми подругами, которые готовы мириться с особенностями ее характера. А если кто-то в ее окружении начинается возмущаться или выказывать свое недовольство, тут же срабатывают санкции, говорит Солнцев.