Поселился в центре Москвы: Солнцев снимает квартиру на Сретенке за 100 тысяч рублей в месяц

Экс-участник «Дома-2» признался, что он может позволить себе такие траты.

Рустам Солнцев принял участие в съемках спецпроекта портала Teleprogramma.pro «Расколи звезду». Шоумен откровенно рассказал нашему специальному корреспонденту о своих доходах и заработках, а также признался, что сейчас его сердце не свободно. По словам экс-участница телестройки, у него есть свое SSM-агенство, ко всему прочему, Рустам занимается и пиаром. Говоря о ежемесячной прибыли, телеведущий уточнил, что старается зарабатывать порядка 300–400 тысяч.

«Это могут быть очень приличные деньги в течение месяца или же небольшие! Но стараюсь, чтобы эта сумма оставалась неизменной», — отметил шоумен.

Особое внимание Солнцев уделяет рекламным компаниям и журналистской деятельности. Кроме того, Рустам ведет различные мероприятия — корпоративы, вечеринки, принимает участие в концертах.

К слову, шоумен поселился в историческом центре Москвы. Как говорит Рустам, он снимает большую просторную квартиру на Сретенке. Каждый месяц он платит за жилье около 100 тысяч рублей. Солнцев заверил, что может позволить себе такие траты, уточнив, что ему нравятся его апартаменты. И съезжать в другую квартиру, более доступную по стоимости, он не намерен. Судя по всему, своим жильем в столице экс-участник «Дома-2» пока не обзавелся.