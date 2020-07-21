Я уеду жить в Лондон: звезда «Интернов» работает простым официантом в Англии

Актер Дмитрий Шаракоис не сдается и ходит на пробы, но пока безуспешно.

Даже съемки в популярных российских телепроектах не гарантируют актерам мировой славы и известности. Иногда приходится бросать все и работать простым официантом, пусть даже и заграницей. Такой поворот событий произошел с актером Дмитрием Шаракоисом, более известным как Борис Левин из сериала «Интерны».

Неоднократно артист участвовал в кастингах новых фильмов, но образ скромного врача слишком прочно к нему привязался. В итоге пришлось начать жизнь с нуля, но уже не в России.

Шаракоис переехал в Лондон в 2019 году, однако нельзя сказать, что там он снискал славу на кинопоприще. Первое время ему приходилось подрабатывать на стройке, а в итоге сериальный врач зарабатывает на хлеб в качестве простого официанта. Помимо основной работы, бывший актер ничем другим не занимается, разве что ведет соцсети, в которых объясняет основные правила и нюансы для желающих переехать в другую страну. Иногда Шаракоис возвращается в Россию для участия в антрепризах или на пробы в кинопроекты, однако жить предпочитает именно в Лондоне.